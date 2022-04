De janeiro até abril, Itapeva teve 204 casos suspeitos de Dengue notificados, sendo destes 30 autóctones, ou seja, contraídos no próprio município.

Desta forma, a Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, faz um alerta à população de Itapeva para o aumentos de casos de dengue no município e a necessidade de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A Prefeitura está fortalecendo os serviços de vigilância, mas os munícipes também devem ajudar denunciando locais que podem conter possíveis focos do mosquito.

As denúncias podem ser feitas na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, pelo telefone: 3524-9398.

Como evitar?

– Verifique locais com acúmulos de água que possam ser possíveis criadouros.

Quais os sintomas?

– Febre alta (entre 39° e 40°), dor no fundo dos olhos que piora com o movimento dos mesmos, manchas pelo corpo, dores de cabeça, fraqueza, dores no corpo, cansaço, náuseas e vômitos.

Caso apresente os sintomas, procure uma Unidade de Saúde do seu bairro, não tome medicamentos por conta própria.