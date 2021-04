Itapeva registrou 8 óbitos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Itapeva da última quarta-feira, do 31, o município registrou 8 óbitos positivos para Coronavírus nas últimas 24 horas. Confira:

Boletim nº 321 – quarta-feira – 31 de março de 2021.

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 13.060 casos suspeitos do novo Coronavírus e deste total, 11.588 estão descartados ou foram curados. Nesta quarta-feira, dia 31 de março, o município tem 1.318 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

283 munícipes positivos estão sendo tratados, sendo 28 internados no hospital e 255 em domicílio. 155 positivos foram a óbito. Os óbitos registrados tratam-se de cinco homens de 25, 35, 63, 66 e 77 anos e mais três mulheres de 30, 71 e 81 anos.

1.023 suspeitos seguem sendo acompanhados em domicílio e 12 estão internados no hospital. Todos os casos suspeitos aguardam resultados de exames ou alta médica por cura.

4 óbitos suspeitos ainda não tiveram resultados de exames, tratam-se de cinco mulheres de 66, 71, 81 e 81 anos.

O boletim epidemiológico é atualizado de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.

* Observação: Os dados referem-se ao dia 31 de março de 2021.