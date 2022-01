No boletim de segunda-feira, dia 10, o município tinha 780 itapevenses em acompanhamento, sendo 613 positivos e 167 suspeitos.

Confira o boletim atualizado da Prefeitura de Itapeva nesta terça-feira, dia 11:

Boletim nº 421 – referente ao dia 11 de janeiro de 2022 (terça-feira).

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva registrou 13.333 casos positivos do novo Coronavírus e 440 óbitos. Nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, o município possui 832 casos em acompanhamento, sendo 655 confirmados e 177 suspeitos de Covid-19.



Dez munícipes suspeitos estão internados. O boletim epidemiológico é atualizado de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.