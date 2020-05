Itapeva registra 22 casos positivos de COVID-19

Dos confirmados, 2 estão internados em estado grave, 3 em isolamento domiciliar e 15 já tiveram alta por cura

BOLETIM Nº 69 – 22/05/2020 – sexta-feira

1) Barreiras sanitárias

Considerando a antecipação do feriado de 09 de julho para o dia 25 de maio de 2020, o Comitê delibera por intensificar as ações de barreira sanitária no sábado, domingo e no feriado, a fim de monitorar o fluxo de população que se desloca no feriado, e orientar aqueles que apresentarem sintomas de Covid-19.

2) Doação de insumos do Governo do Estado de São Paulo

O Comitê agradece os donativos do Estado de São Paulo (máscaras e kits para higiene bucal) – ordem de distribuição nº 1023.

3) Desenvolvimento Social

O Município realizou o termo de aceite emergencial Covid-19 para receber recursos federais, visando a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede, no valor de R$ 502.995,00. Tais valores serão usados em acolhimento, Centro Dia do Idoso, Vila Dignidade e Albergue.

O Município irá receber do Governo Estadual o cofinanciamento emergencial para os serviços de acolhimento institucional para idosos, no valor de R$ 16.500,00.

Dados diários

– Altas clínicas: 506 (137 altas por melhora e 369 casos negativos).

– Casos suspeitos: 96 (acompanhamento domiciliar) e 02 em tratamento hospitalar.

– Casos positivos: 22 (02 internados graves; 03 em isolamento domiciliar; 15 altas).

– Óbitos: 2. Casos descartados: 08.

– Casos notificados: 634.