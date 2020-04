Itapeva registra 21 casos de dengue nas zonas urbana e rural

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou de 1º de janeiro a 16 de abril deste ano, 21 casos de dengue nas zonas urbana e rural.

De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, foram registrados 10 casos autóctones na zona urbana, sendo 5 no Jardim Virgínia, 1 no Jardim Imperador, 1 no Jardim Europa, 1 no Conjunto Habitacional Itapeva F, 1 na Vila Isabel e outro na Vila Dom Bosco.

Já na zona rural, contabilizou-se 11 casos, sendo 9 no Bairro Amarela Velha, 1 na Agrovila e 1 no Bairro Engenho Velho. Também houve 5 casos importados (que não são contraídos no município) e 29 casos suspeitos notificados, que aguardam resultados.

Diante da situação alarmante em relação ao grande número de casos de dengue no município, a Prefeitura faz um alerta à população, no combate aos focos transmissores da doença, realizando uma força-tarefa para que cada cidadão tenha sua residência ou terrenos livres dos criadouros.

As equipes da Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses realizam diariamente as ações de bloqueio e busca ativa de novos casos de dengue. Dando prosseguimentos aos trabalhos de prevenção, as Unidades Básicas de Saúde trabalham na orientação à comunidade, para que verifiquem calhas, caixas d’ água, lajes, vasos de plantas, pneus, latas, potes, brinquedos velhos, além de outros recipientes que acumulam água e ofereçam riscos às famílias.

É preciso também que os munícipes fiquem atentos aos principais sintomas, que são respectivamente: febre, dores nas articulações, dores de cabeça (especialmente no fundo dos olhos), manchas avermelhadas pela pele, coceira e vermelhidão nos olhos). Ao apresentar estes sintomas, deve-se procurar orientação médica imediatamente.