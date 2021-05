Itapeva recebeu 2585 novas doses da Astrazeneca/Oxford nesta segunda-feira (03)

Imunizantes serão utilizados para vacinação de idosos com idades de 62, 61 e 60 anos

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu, nesta segunda-feira (03), 2585 novas doses da vacina Astrazeneca/Oxford para dar prosseguimento ao plano de imunização contra a Covid-19.

Os insumos serão utilizados para a aplicação da primeira dose em idosos com 62, 61 e 60 anos de idade.

O calendário de vacinação será divulgado através do site e mídias oficiais do Executivo.

Até o momento, Itapeva já aplicou 22.499 doses da vacina, sendo 14.149 da primeira dose e 8.350 da segunda dose. O vacinômetro é atualizado diariamente. Acompanhe no link https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro