Itapeva receberá o Projeto Caixola de Histórias

O Projeto Caixola de Histórias para Ler e Ouvir vai percorrer 26 cidades do Brasil em 13 semanas, produzindo registros de cada região a fim de estimular a população local a ouvir histórias e cultivar a beleza do imaginário.

A cidade de Itapeva (SP) receberá a atividade no dia 13 de maio às 16h, o evento será transmitido ao vivo no YouTube e nas redes sociais da Companhia (Instagram e Facebook).

“Nosso público é formado, em especial, por professores e artistas locais, mas o nosso chamamento é público, plural e aberto à sociedade. Nosso projeto é um poderoso evento para conectar pessoas, sentimentos, registros pessoais e outras histórias, que ao final ganharão permanência”, explica Talita Berthi, coordenadora geral do projeto.

