Itapeva receberá o Cine Autorama

Itapeva foi a única cidade da região a ser contemplada com o projeto CINE AUTORAMA que acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, no estacionamento do Cofesa MAX (acesso pela Av. Gov. Mário Covas), serão 2 sessões por dia com capacidade de 100 carros por sessão.

Para garantir seu ingresso escolha a data e horário preferidos e faça sua inscrição pelo site https://cineautorama.com.br/sobre/# .

O CINE AUTORAMA foi o primeiro Drive-in móvel a surgir no Brasil e com mais de 5 anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura tendo passado por mais de 70 cidades. A entrada é gratuita.

Apoio: Secretaria Municipal de Cultura e Cofesa Max.