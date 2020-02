Itapeva recebe presidente nacional do Podemos e reúne representantes de toda região

Na última sexta-feira (07), Itapeva foi sede do Encontro Regional do Partido Podemos, contando com a importante presença da Deputada Federal e Presidente Nacional do Podemos, Renata Abreu.

O Encontro Regional do Podemos do Sudoeste Paulista e Alto Vale contou também com a presença de Octávio Muniz, secretário do Podemos de São Paulo, na ocasião, representando o Presidente Estadual do Podemos, Mário Covas Neto. Também esteve presente a vice-prefeita de Buri, Maria de Fátima; a prefeita de Guapiara Jussara Rodolfo (Pixa) e o Presidente Estadual do Podemos Jovem de São Paulo, Rodrigo Vianna.

O cerimonial ficou por conta do Prefeito de Torrinha, Ronaldo Gasparelo.

O Podemos Itapeva comemora o sucesso do evento, que marca o início de uma nova fase do partido no município.

“É uma forma de política inovadora, uma forma de fazer a diferença sem corrupção e de maneira transparente”, afirma Bruno Almeida, presidente Podemos Itapeva.

Kleber Campos, Presidente do Podemos Jovem em Itapeva, agradece a todos que aceitaram o convite e que fazem parte agora dessa família. “Convido também todos que ainda não vieram, mas que estão querendo fazer a diferença na política, no nosso município. Venham e façam parte desse momento. Juntos, nós podemos”, comenta.

Em seu discurso, Renata Abreu deu as boas vindas e comentou da sua alegria em contar com a participação de Terezinha da Paulina, relembrando as suas significativas contribuições enquanto Deputada Estadual.

“Viemos também aqui na região fazer uma convocação à nossa Deputada Terezinha da Paulina, para voltar para a política, para participar, para ser a nossa Prefeita. Uma mulher que tem história, que tanto lutou pela região.Se houve grandes transformações, foi fruto do mandato dela como Deputada Estadual, e nós acreditamos na sua história, na sua luta. Engrandece o nosso partido tê-la aqui, mas está sendo convocada pela população de Itapeva e pela família Podemos, para ser a nossa prefeita”, relata Renata Abreu.

Terezinha da Paulina, vice-presidente do Podemos Itapeva, agradece a confiança destinada a ela. “É uma honra muito grande, vindo de quem vem. A Renata Abreu é uma mulher que é um exemplo, fazendo do partido Podemos a transformação que não só Itapeva, mas o Sudoeste e todo o Brasil precisa. Eu agradeço muito essa confiança”, declara.

O Encontro Regional Podemos reuniu representantes, presidentes municipais e pré-candidatos a vereadores de várias cidades da região, entre elas: Angatuba, Apiaí, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Itaberá, Itaí, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina, Paranapanema, Piraju, Ribeirão Grande, Riversul, Taguaí, Taquarituba e Taquarivaí.

Texto: Barbara Akemi