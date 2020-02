Itapeva recebe liderança do PODEMOS nesta semana

Nesta sexta-feira (07), acontece em Itapeva o Encontro Regional do partido Podemos, com a presença já confirmada da Deputada Federal e Presidente Nacional do Podemos Renata Abreu, o vereador de São Paulo e líder do Podemos no Estado de São Paulo, Mário Covas Neto e do Senador representante do Podemos no Senado, Álvaro Dias (não estará no evento).

O encontro será no Hotel Ibiza, às 19h e é aberto a toda a população de Itapeva e região. De acordo com os organizadores, este é um novo momento político, onde a participação de todos é de grande importância, uma vez que a política está presente na vida e no cotidiano de todo cidadão.

Renata Abreu – Renata Abreu é mãe, advogada, empresária, presidente nacional do Podemos e deputada federal por São Paulo em segundo mandato, reeleita com mais de 161 mil votos.

Suas principais lutas são Educação e Defesa da Mulher.

Até 2015, foi presidente nacional do então PTN (Partido Trabalhista Nacional), quando deu início a um projeto de reestruturação partidária. Transformou o antigo PTN no atual Podemos, fundado em 2017 com a missão de incorporar três pilares: transparência, participação e democracia direta.

Mário Covas Neto – filho do ex-governador Mario Covas e de Florinda Gomes Covas, a dona Lila, é advogado e foi reeleito vereador de São Paulo nas eleições de 2016. Foi candidato ao Senado em 2018 e obteve mais de 2 milhões de votos. É presidente estadual do Podemos.

Álvaro Dias – está no quarto mandato como senador e é o atual Líder do Podemos no Senado. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná, apontado pelo Datafolha como o melhor governador do Brasil.

