Itapeva possui 22 casos suspeitos de Coronavírus

Existem 21 casos estáveis em acompanhamento domiciliar e 1 caso grave

BOLETIM Nº 07 – 22/03/2020 – domingo (11h06)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 22 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município, os quais estão aguardando os resultados de exames. Há 21 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar e 01 caso grave (com internação, pessoa idosa e do grupo de risco).

Deliberação diária:

1) Segurança e cumprimento das normas

No dia anterior, foram fechados 59 estabelecimentos que descumpriram a quarentena. A Polícia Militar, GCM e Fiscalização farão operações conjuntas para o cumprimento das normas sanitárias.

2) Acesso da informação pela população

– DOS CARROS DE SOM – O Comitê determina a intensificação das campanhas informativas. Os carros de som deverão passar mais vezes nos bairros periféricos, e em velocidade reduzida, para que todos possam ouvir com clareza as informações.

– DAS LINHAS TELEFÔNICAS – O Comitê determina a disponibilização de servidores, para que atendam 24 horas por dia a população com sintomas de COVID-19, pela via telefônica anteriormente divulgada.

3) Monitoramento do número de passageiros idosos em transportes coletivos

O Comitê fará monitoramento diário, junto à empresa de transportes coletivos JUNDIÁ e taxistas, do quantitativo de usuários acima de 60 anos, a fim de, futuramente, decidir com base em histórico de usuários, pela suspensão das linhas de transporte, caso a medida se torne necessária. O Comitê recomenda aos usuários idosos e com doenças crônicas, que evitem o uso de transportes coletivos.

4) Ações de proteção social

Presente a vereadora Débora Marcondes, foi informada pelo Comitê sobre o plano operativo para a população vulnerável.

5) Suporte psicológico aos profissinais que estão atuando no combate ao COVID-19

O Comitê delibera em convocar todos os psicólogos do Município, para que prestem o suporte psicológico aos profissionais, que estão na linha de frente no combate ao COVID-19. A grande preocupação do Comitê é garantir a saúde e o equilíbrio emocional de todos os profissionais.

6) Questionamento em relação à construção civil, indústria e Fazendas locais

O Comitê realizará estudos junto às equipes técnicas acerca da necessidade ou não de adequar-se o decreto municipal nº 11.048 de 20 de março de 2020, haja visto que no dia 21 de março de 2020, o Governo do Estado de São Paulo decretou matéria menos restritiva às condicionantes municipais.

Além dos membros do Comitê, participaram da reunião os senhores PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL OZIEL PIRES, VEREADORA DÉBORA MARCONDES, 1º TENENTE LIMA, GCM RAFAEL, Secretário DIEGO OLIVEIRA CARVALHO, Secretária Lucinha Schereiner e a Assistente Social VANESSA PINN.