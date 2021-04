Itapeva passa a seguir na íntegra o Decreto do Estado de Fase Emergencial

A Prefeitura de Itapeva informa que a partir do dia 1° de abril de 2021 o município passa a seguir o decreto estadual n° 65.563, de 11 de março de 2021 na integralidade. A quarentena, estabelecida por este decreto, foi estendida até o dia 11 de abril, por meio do decreto n° 65.596, de 26 de março de 2021.

O limite de funcionamento para atividades essenciais como supermercados passa a se estender até às 20h. Permite-se também o funcionamento de escolas nos moldes estabelecidos pelo governo estadual.

Continua proibido:

I – atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada ou “pegue e leve”, em bares, restaurantes, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres e comércio varejista de materiais de construção, permitidos tão somente os serviços de entrega (“delivery”) e “drive-thru”;

II – realização de:

a) cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo;

b) eventos esportivos de qualquer espécie;

III – reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços públicos, em especial, nas praias e parques, observado o disposto no § 1º do artigo 8º-A do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, acrescentado pelo Decreto nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021;

IV – desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais.

Estão autorizados a trabalhar de forma presencial:

• Hospitais

• Farmácias

• Clínicas médicas, odontológicas , veterinárias e similares

• Óticas

• Lavanderias

• Estabelecimentos de saúde animal

• Supermercados, minimercados e mercearias;

• Açougues

• Padarias

• Lojas de suplementos e produtos naturais

• Hortifrutigranjeiros

• Feiras livres

• Comércio varejista de produtos alimentícios em geral

• Produção e comercialização na área de abastecimento

• Agropecuárias e agroindústrias

• Transportadoras

• Postos de combustíveis

• Locação de veículos

• Funerárias

• Laboratórios

• Oficina, borracharias e similares

• Transporte público coletivo (mototaxi apenas para transporte de cargas)

• Estacionamentos

• Serviços de segurança

• Banca de jornal

• Controle de pragas

• fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia

• Correios

• Cartórios

• Agências bancárias, lotéricas e correspondentes

• Serviço de call center

• Assistência técnica

Para mais informações, acesse o site oficial do Plano SP:

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/