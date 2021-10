Itapeva não registra óbito positivo por COVID no município desde o dia 18 de agosto

De acordo com um levantamento realizado pela nossa equipe de reportagem, o último óbito divulgado nos boletins do município de Itapeva foi no dia 23 de setembro. Porém, tratava de um cidadão itapevense que faleceu em outro município no dia 06 de julho.

Já no boletim do dia 16 de setembro, a Saúde municipal havia divulgado 7 óbitos positivos também ocorridos fora da cidade, entre agosto e setembro.

Então o último óbito registrado no município (no hospital) foi uma mulher de 80 anos, ocorrido no dia 18 de agosto. Após, foram registrados dois óbitos suspeitos, nos dias 23 e 27 de agosto, de acordo com a Santa Casa de Itapeva.

Entretanto, mesmo com a redução e óbitos e internações de casos positivos, é importante ressaltar que a pandemia ainda não acabou.

Além de o vírus ainda estar presente no nosso dia a dia, há também a preocupação com o número de pessoas que não retornou para tomar a segunda dose de vacina contra a COVID-19. Nós divulgamos nesta sexta-feira, dia 22, que 3.802 itapevenses estão em atraso.

VACINE-SE! CUIDE-SE!