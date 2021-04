Itapeva irá vacinar neste sábado, a partir das 13h, idosos com 64 anos ou mais

Acontece neste sábado, dia 24 de abril, a vacinação da primeira dose para idosos com idade a partir de 64 anos em Itapeva. A imunização acontece das 13h às 15h30, em três polos distribuídos na cidade, sendo o CSI Postão, Vila Aparecida e Jardim Maringá.

É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Na zona rural, a vacinação acontecerá durante a semana nos próprios bairros.

Para os idosos impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.

PELA MANHÃ

Também acontece neste mesmo dia, a continuidade na aplicação da 2ª dose de CORONAVAC, para idosos e trabalhadores da saúde, que receberam a 1ª dose há mais de 20 dias. A vacinação para as pessoas que se enquadram nesta etapa acontece das 8h às 13h nos três polos distribuídos na cidade (CSI Postão, Vila Aparecida e Jardim Maringá).

É obrigatória a apresentação do comprovante da 1ª dose, bem como um documento com foto e comprovante de endereço.

As regras para a zona rural e idosos impossibilitados de locomoção são as mesmas.