A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e Secretaria Municipal da Educação, está com as inscrições abertas de 28 de fevereiro a 5 de março, para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto, que ministrará aulas na modalidade presencial.

As informações sobre o processo seletivo estarão disponíveis no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio do endereço eletrônico: https://www.itapeva.sp.gov.br e Secretaria Municipal de Educação, por meio do site: www.educacaoitapeva.com.br, além de mídias oficiais da Prefeitura de Itapeva. Nestes mesmos sites será disponibilizado o Link para inscrição em 28/02/2023.

O Edital nº 01/2023 do Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado de Professor Substituto, encontra-se no Diário Oficial Eletrônico nº 2118, da segunda feira, dia 27 de fevereiro de 2023, páginas 5 a 14.

Cronograma do Processo Seletivo Simplificado:

Publicação do Edital: 27 de fevereiro

Período de inscrições: 28 de fevereiro a 5 de março de 2023

Publicação da Lista de Classificação Provisória: 7 de março

Período de recurso: 8 de março a 9 de março

Divulgação e homologação da classificação geral: 13 de março.