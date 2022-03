Conforme decreto publicado pela Prefeitura de Itapeva na última sexta-feira (18), seguindo a determinação do Governo do Estado de SP, o uso de máscara em locais fechados não é mais obrigatório no município, porém, com algumas ressalvas e recomendações. Veja nas imagens explicativas!

Para ler o Decreto na íntegra, acesse: www.itapeva.sp.gov.br