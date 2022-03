Uma das paixões e tradição do esporte itapevense é o futsal, e para matar a saudade do público que sempre acompanha a modalidade, na terça-feira (29), o Ginásio Antonio Queiroz será palco da estreia de Itapeva na Copa Record de Futsal 2022.

O time de Itapeva vem com grandes ambições na competição e estreia às 20h contra a equipe de Itaberá. No comando do time está um dos técnicos com mais destaque nos últimos anos em Itapeva, trata-se de Zaga Baz, como assim é conhecido.



Em entrevista, Zaga falou das expectativas para a disputa e contou que conta com o entrosamento dos atletas que há anos atuam junto para chegar mais uma vez a final da competição, confira:

IN- Itapeva estará disputando a Copa Record 2022. Qual a expectativa para o time este ano?

Zaga- Sempre as melhores, a última vez que disputei chegamos a final.

IN- Qual a característica do time e o que a torcida pode esperar da equipe no campeonato?

Zaga- Sempre apostamos no entrosamento que já existe entre os jogadores, por jogarem na mesma equipe. Nesse ano abrimos um pouco, mas sem perder esse entrosamento. Estamos aproveitando alguns meninos do sub 18 do Fut, mas que já vem jogando juntos há algum tempo.

IN- Os jogadores são de Itapeva mesmo?

Zaga- A grande maioria sim, porém temos dois contratados que serão utilizados conforme as necessidades.

IN- Como será estar representando Itapeva neste desafio?

Zaga- Eu sempre digo que representar Itapeva, além de ser um grande desafio pelo histórico que temos no futsal, é um privilégio enorme.

IN- Faça seu convite à torcida!

Zaga- Ficamos um tempo grande sem eventos por causa dessa pandemia que graças a Deus está passando. Agora é hora dos itapevenses voltarem às quadras e assim como sempre fizeram, comparecer e nos ajudar com aquele caloroso apoio.

Já pelo feminino a equipe de Itapeva encara o time de Capão Bonito.

A equipe tem como base jogadoras de Itapeva, porém ainda esta se reforçando. O técnico da equipe Del Barros conta que o nível do campeonato está alto e por isso é importante reforçar a equipe para competir em igualdade com os demais times.