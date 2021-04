Itapeva esteve presente na abertura do Campeonato Paranaense de Motocross

No sábado (24) e domingo (25), Itapeva e região estiveramrepresentadas na abertura do Campeonato Paranaense de Motocross que foi realizada em Cascavel/PR.

O evento foi fechado ao público e considerado por muitos uma prévia do Campeonato Brasileiro de Motocross econtou com recorde de inscritos e participação dos principais nomes do MX nacional na atualidade. De acordo com a organização, mais de 500 pilotos se inscreveram para disputar a etapa.

Itapeva esteve representada por 3 “pilotinhos”, nas categorias 50cc(2) e 65cc(1). Natural de Itapeva, Gabriel Piedade (9 anos) obteve a 8ª colocação na categoria 50cc, Thomaz Aquino (7 anos) natural de Assis e residindo em Itapeva obteve a 12ª, também na 50cc e seu irmão João Aquino (11 anos) participou da categoria 65cc conseguindo mais uma 8ª colocação.

Outro que participou da etapa de Cascavel foi o piloto Mauro Faria de Tapirapuã Paulista representando a regiãoe conseguindo boas colocações com gate de 40 motos, chegou em 17º na categoria MX light, 26º MX intermediária e 23º MX3

A AMSP – Associação de Motociclismo do Sudoeste Paulista parabenizou a todos pelo esforço e amor ao esporte, deixando o recado de que agora é treinar para a próxima competição em vista a 1ª etapa da Copa São Rafael que será disputada com evento fechado ao público na cidade de Piedade/SP nos dias 15 e 16 de Maio.