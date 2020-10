Itapeva está entre os 25 municípios mais ricos em Agricultura do país e em primeiro do Estado, segundo o IBGE

Itapeva figura entre os municípios mais ricos da agricultura brasileira segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgados pelo Canal Rural.

De acordo com o órgão, em 2019 o município ocupou a 25ª posição no ranking brasileiro e o primeiro lugar no Estado de São Paulo em valor de produção.

Os municípios com maior valor de produção agrícola do país, têm em média, uma participação alta de seu Produto Interno Bruto Agropecuário no PIB total do município. Para os 50 considerados mais ricos em termos de valor de produção, a média da participação do PIB agro no PIB total é de 36,8%, enquanto para o Brasil essa participação foi de 5,4%.

A conclusão é de uma nota técnica da Coordenação-Geral de Avaliação de Política e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com base em dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) e do Produto Interno Bruto (PIB), ambos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior parte desses municípios, situa-se em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. Dentre as 50 cidades, Itapeva é a única do Estado de São Paulo que aparece na lista.

A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria de Agricultura, tem investido na Agricultura Familiar e aposta em uma maior produção e distribuição dos produtos da cidade, principalmente com a criação do PAA Municipal.

Municípios líderes no valor da produção em 2019:

1. Sorriso (MT); 2. Sapezal (MT); 3. São Desidério (BA); 4. Campo Novo do Parecis (MT); 5. Rio Verde (GO); 6.Cristalina(GO); 7. Jataí (GO); 8. Diamantino (MT); 9. Nova Ubiratã (MT); 10. Nova Mutum (MT); 11. Formosa do Rio Preto (BA); 12. Campo Verde (MT); 13. Primavera do Leste (MT); 14. Maracaju (MS); 15. Petrolina (PE); 16. Lucas do Rio Verde (MT); 17. Campos de Júlio (MT); 18. Sidrolândia (MS); 19. Barreiras (BA); 20. Ponta Porã (MS); 21. Unaí (MG); 22. Itiquira (MT); 23. Paranatinga (MT); 24. Querência (MT); 25. Itapeva (SP); 26. Mineiros (GO); 26. Canarana (MT); 28. Luis Eduardo Magalhães (BA); 29. Brasnorte (MT); 30. Rio Brilhante (MS); 31. Correntina (BA); 32. Ipiranga do Norte (MT); 33. Dourados (MS); 34. Uberaba (MG); 35. Chapadão do Céu (GO); 36. Tapurah (MT); 37. São Félix do Araguaia (MT); 38. Paracatu (MG); 39. Balsas (MA); 40. Tasso Fragoso (MA); 41. Costa Rica (MS); 42. Porto dos Gaúchos (MT); 43. Baixa Grande do Ribeiro (PI); 44. Brasília (DF); 45. Montividiu (GO); 46. Igarapé-Miri (PA); 47. Sinop (MT); 48. Gaúcha do Norte (MT); 49. Riachão das Neves (BA) e 50. Santa Rita do Trivelato (MT).