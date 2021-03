Itapeva está com previsão de 70mm de chuva para as próximas 48 horas

Itapeva está com previsão de 70mm de chuva para as próximas 48 horas

Na tarde desta quarta-feira, dia 17, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre o risco de fortes chuvas e alagamentos nas próximas 48 horas. A recomendação é que o munícipe evite locais com risco de enchentes, como o entorno do Mercado Municipal, Avenida Paulina de Moraes, região do Paço Municipal e adjacências. Caso o morador note alguma situação de risco ou perigo de desmoronamento, deve entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil no telefone 199.