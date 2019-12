Itapeva e mais 8 cidades recebem ônibus do sistema de Transporte Sanitário Eletivo

A Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira, dia 20, a cerimônia de retirada dos veículos do STE -Sistema de Transporte Sanitário Eletivo.

O STE é um projeto do Governo do Estado de São Paulo, elaborado para integrar a Região de Saúde de Itapeva em um mesmo planejamento logístico, com o objetivo principal de potencializar o deslocamento dos pacientes, que buscam atendimento de saúde mais especializado nas cidades polos da região.

Para que os usuários do sistema tenham efetivamente acesso aos serviços e procedimentos assistenciais, é fundamental que sejam viabilizadas formas de deslocamento adequadas entre o paciente e o estabelecimento sanitário, no qual se realizará o serviço ou o procedimento. Na região de saúde de Itapeva, estudos foram realizados com a finalidade de identificar a forma e como esses deslocamentos estavam sendo feitos.

O Sistema de Transporte Sanitário foi então criado para realizar a redução de custos aos municípios, adequar os veículos a um modelo de transporte convergente e que levasse qualidade e gestão.

Todos os veículos entregues têm a capacidade de transportar 26 passageiros e contam com ar-condicionado individual para cada ocupante; TV e DVD para possibilidade de apresentação de programas educativos e de prevenção; poltronas reclináveis; sistema de monitoramento via satélite e sistema de agendamento de pacientes com emissão de bilhetes de passagens.

Em seu discurso, o prefeito Mário Tassinari parabenizou os municípios, que fazem parte do CIRSIT – Consórcio Intermunicipal da Região de Saúde de Itapeva, pelo projeto no qual beneficiará os pacientes que necessitam dos serviços de transporte.

Já o prefeito de Riversul e presidente do CIRSIT, José Guilherme Gomes engrandeceu o trabalho de todos os envolvidos no programa, que desde 2015, lutaram para que o dia da retirada de veículos fosse possível.

As cidades participantes do Consórcio são: Apiaí, Bom Sucesso do Itararé, Buri, Guapiara, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Ribeirão Branco e Riversul.

Estiveram presentes no evento, além do chefe do Poder Executivo de Itapeva, Mário Tassinari e da secretária Municipal de Saúde Karen Grube Lopez, os prefeitos: Jusmara Rodolfo Passaro (Guapiara), Luiz Humberto Campos de (Bom Sucesso de Itararé), Jonas Dias Batista (Ribeira); Omar Yahya Chain (Buri) e José Guilherme Gomes (Riversul). Os secretários de Saúde de Ribeirão Branco Lucas de Oliveira e o de Apiaí Ricardo Leão Silva presenciaram a solenidade ao representarem os seus respectivos prefeitos. Representando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, compareceu Fabiana Peroni, do Programa Saúde em Ação. Também esteve presente Bernadete Cota, do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba.