Itapeva e Itararé vencem a fase sub-regional da Copa de Futsal do Estado

No sábado (16), teve início no Ginásio de Esportes Antonio Queiroz, as Copas de Futsal e de Basquete realizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, através da Inspetoria Regional, com a parceria da Secretaria de Esportes de Itapeva.

O primeiro confronto da manhã, aconteceu entre as equipes femininas de futsal Sub-16. Itapeva venceu Itararé pelo placar de 3×1. Logo em seguida, foi a vez das equipes masculinas de Taquarivai e Itaporanga disputarem a partida, a qual não foi realizada, garantindo a vitória por w.o. para a equipe taquarivaense. Itaporanga veio em quadra com o uniforme fora dos padrões exigidos, tanto pelas regras da modalidade, quanto pelo regulamento do evento esportivo.

Na sequência, a equipe masculina de futsal enfrentou Itararé. A partida seguiu com os dois times empatados em 1×1 no tempo regulamentar, tendo a decisão realizada nos pênaltis. Itararé acabou vencendo pelo placar de 5×4.

No domingo (17), a equipe feminina de Itapeva enfrentou novamente Itararé e venceu por 3×0. Já a equipe masculina de Itararé disputou a partida contra Taquarivaí, vencendo por 4×0.

Desta forma, já que ambos os times foram vencedores de dois dos três jogos previstos, estão classificadas para a fase Regional da Copa de Futsal, que será disputada contra os campeões de outras Inspetorias da Regional de Sorocaba.