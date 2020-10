Itapeva é a cidade do Estado de São Paulo, com população entre 50 e 100 habitantes, com MENOR índice de registro de mortes por Covid-19

Fruto de uma força tarefa entre os gestores municipais, gestores da Santa Casa, e os profissionais que estão na linha de frente, no combate ao vírus.

A Santa Casa de Itapeva rapidamente se organizou para montar uma estrutura completa para prestar assistência aos Itapevenses e, também, aos moradores da região, preparando e capacitando sua equipe.

“Foram meses de trabalhos intensos, angústias, medos, inseguranças, mas também de resultado. Um resultado comprovado por esse índice, o menor óbito por Covid-19 do Estado de São Paulo. Essa é a força de um trabalho em equipe e da estrutura que o nosso hospital coloca à serviço da saúde da região”, diz Aristeu de Almeida Camargo Filho, superintendente da Santa Casa.

E completa: “aos nossos profissionais, que estão atuando diuturnamente no cuidado e assistência aos pacientes, nossa admiração e gratidão. Esse mérito é de vocês: porteiros, recepcionistas, equipe de enfermagem, equipe CCIRAS-NHE, equipe médica, equipe de zeladoria e hotelaria, equipe do serviço de nutrição e dietética, equipe de fisioterapia, equipe de manutenção, enfim, todos os valorosos colaboradores da nossa Santa Casa, contando com mais de 730 integrantes e os mais de 130 médicos, que fazem parte do corpo clínico. Todos, sem exceção, atuando na linha de frente com toda responsabilidade e profissionalismo. PARABÉNS E DEUS ABENÇOE A TODOS. PARABÉNS”!