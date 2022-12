Em um trabalho realizado pelo Ministério Público de São Paulo, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itapeva, permitiu que município pudesse dobrar sua capacidade de internação na Unidade de Terapia Intensiva.

Atuante como hospital de referência para mais de 300 mil habitantes de 15 municípios da região sudeste do Estado, a Santa Casa ganhou 12 leitos para atendimento geral. Esses leitos começaram a receber pacientes em 14 de novembro, habilitados pela Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba, Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde.

Inicialmente os leitos eram voltados ao tratamento contra covid-19, mas com a alta adesão à vacinação e diminuição no número de internações, o Ministério da Saúde concedeu prazo de 180 dias para que os municípios e Santas Casas adequassem as vagas de forma que elas pudessem ser preenchidas por pessoas com outras comorbidades, mantendo os repasses de custeios com verbas federais.

Diante disso, os promotores de Justiça Francisco Antonio Nieri Mattosinho e Luís Fernando Fantoni articularam encontros com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva, Santa Casa, Vigilância Sanitária Estadual e Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba a fim de fomentar o diálogo institucional e buscar a habilitação dos leitos. Assim, o município de Itapeva aprovou repasse de verbas públicas no valor de R$ 1.055.155,00 para adequação e habilitação dos leitos de UTI Covid.

Após o corpo técnico de engenharia da Santa Casa de Itapeva promover as reformas estruturais para adaptações dos espaços físicos, equipes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual estiveram no local e aprovaram as instalações dos leitos de UTI, emitindo os relatórios técnicos necessários.