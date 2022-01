A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, irá distribuir os carnês de IPTU, por meio de carta simples aos correios, com previsão de entrega aos munícipes entre os dias 31 de janeiro até 10 de março.

Os contribuintes que não receberem o carnê de recolhimento, deverão retirar a segunda via na Divisão de Tributos Imobiliários, localizado no Paço Municipal, localizado na Praça Duque de Caxias, n° 22, Centro a partir do dia 10 de março ou poderão expedir por meio do site: www.itapeva.sp.gov.br , nos serviços online ou direto pelo link https://portal.cidadao.conam.com.br/itapeva/2via_iptu.php , que está disponível desde o dia 10 de janeiro.