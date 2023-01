Recentemente, na Edição 2076, pág 03 do Diário Oficial do Município de Itapeva/SP, foi publicado o Contrato 366/2022 que dispõe sobre a contratação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para realização de serviços técnicos especializados de Concurso Público e Processo Seletivo.

A princípio, para se candidatar aos cargos, haverá uma taxa de inscrição de acordo com a exigência de escolaridade a seguir:

1) Nível Fundamental: R$35,00

2) Nível Médio: R$ 50,00

3) Nível Superior: R$ 65,00

Os cargos, conteúdos programáticos e demais detalhes deverão ser divulgados assim que houver edital completo.

