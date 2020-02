Itapeva dever ter concessionária da Renault inaugurada em abril

Na quinta-feira (06), o vereador Dr. Pedro Correa anunciou na Tribuna da Câmara Municipal que em breve Itapeva contará com mais uma concessionária de veículos.

De acordo com o vereador, trata-se da Renault que já está realizando reformas em um prédio localizado na Avenida José Ermírio de Moraes, em frente à sede da Justiça do Trabalho. Segundo as informações levantadas junto a um grupo de empresários de Sorocaba/SP, a concessionária deverá ser inaugurada provavelmente em abril, pois estima-se um prazo de 40 dias para que a empresa já esteja de portas abertas.

Os investidores acreditam que a implantação da empresa no município deve gerar cerca de 50 empregos diretos e indiretos.

A previsão ainda é de que logo após a instalação da Renault, o mesmo grupo traga para Itapeva a concessionária da Jeep e estuda ainda em um período maior a vinda da concessionária da Honda (veículos).

O vereador Dr. Pedro Correa conta ainda que esse mesmo grupo de empresários estuda também investir na questão habitacional, e que já estariam procurando terrenos para construção de apartamentos de padrão médio.

Já um grupo de empresários de Avaré também estuda investir em Itapeva, de acordo com Pedro Correa, os empresários estão com intensão de abrir um frigorifico e uma empresa de concreto no município, no entanto, ainda não está confirmada a vinda desse investimento.