Nesta terça-feira, dia 7 de junho, a Prefeitura Municipal de Itapeva publicou em seu Diário Oficial Eletrônico o Decreto n° 12.504, que determina o uso obrigatório de máscaras de proteção contra a Covid-19 em espaços fechados que tenham acesso ao público.

Confira um trecho do decreto abaixo:

DECRETA

Artigo 1o Para enfrentamento do crescimento de casos

ocasionados pela Doença do Coronavírus – COVID-19, fica determinado:

I – Observar os protocolos sanitários divulgados no site eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus;

II – Disponibilizar álcool gel a 70% em locais de fácil

acesso, sinalizados e em quantidades suficientes, principalmente, nas entradas dos estabelecimentos;

III – Manter o uso correto e obrigatório de máscara em todos os ambientes fechados de acesso público.

Decreto na íntegra no link (página 32): https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjU5MTU2