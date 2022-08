Jé, Leonardo Tassinari, Débora Marcondes e Pedro Mariozi são até o momento os nomes oficializados a corrida por uma cadeira na Assembleia do Estado de São Paulo.

Nesta terça-feira (16), foi dada a largada para a campanha eleitoral oficial e Itapeva surpreendentemente lança até o momento quatro candidatos a deputado estadual.

Pelo Partido Progressista, Jeferson Modesto (Jé) é o candidato que há mais tempo vinha demonstrando que estaria na corrida eleitoral e conta com grande apoio de lideranças políticas da região.

Já pelo Partido Verde, Leonardo Tassinari estará na disputa, a oficialização veio por meio de um vídeo onde ganha um presente de seu pai e principal cabo eleitoral, Dr. Ulysses, que o presenteou com o número que usará nas eleições, o mesmo que o pai usou nas eleições anteriores.

A representatividade feminina fica por conta da vereadora Débora Marcondes que disputará pelo Partido da Social Democracia Brasileira, a candidata tem sua força no trabalho junto a população no exercício da vereança.

O quarto e último candidato é uma surpresa para a população, pois trabalhou em silêncio até ser oficializado, trata-se do advogado Pedro Mariozi que disputará o pleito pelo Republicanos e sua força se baseia por estar no mesmo partido do candidato a governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Se por um lado a população tem uma gama maior de escolhas, por outro há o risco de acabar sem representante pela divisão de votos, porém como ainda há 45 dias para as eleições, o trabalho de cada candidato deverá nortear os eleitores na escolha para o representante da região na Assembleia Legislativa.