Itapeva apresenta nível de isolamento social abaixo de 40%

Dados divulgados pelo Governo do estado de São Paulo demonstram que entre as cidades com mais de 70 mil habitantes, Itapeva está sendo a que menos vem cumprindo com o isolamento social.

Em comparação com outras três cidades da região com mais de 70mil habitantes, Itapeva foi a que teve o menor índice de isolamento. Nesta quinta-feira (14), o município registrou apenas 43% da população em isolamento, enquanto isso Avaré teve 48%, Itapetininga 49% e Tatuí 50%.

Os números podem vir a refletir na questão da abertura gradual da economia local, já que o governador João Dória avisou que o número aceitável para haver alguma flexibilização é de 55%.

Por outro lado, os números de Itapeva escondem uma realidade que ajuda a entender porque o município não consegue atingir ao menos 50% de isolamento, trata-se da regionalização dos serviços, onde as cidades da região não contam com alguns atendimentos, principalmente os bancários e devido a isso a população desses locais acabam se deslocando para Itapeva é colaborando assim para o registro negativo da cidade frente ao governo do estado.

Essa situação inclusive foi motivo de uma moção de repúdio por parte dos vereadores de Itapeva ao governador de São Paulo que citou o município como sendo um dos que menos cumprem a determinação de quarentena sem levar em conta que a cidade é polo regional.

Além disso, apesar dos números menores em relação ao isolamento, em números reais relacionados ao Covid-19, Itapeva é a cidade que tem os números mais satisfatório em relação às qual é comparada na região. O município até o momento apresenta 18 casos confirmados do Coronavírus e nenhuma morte, já Itapetininga tem 51 casos e 2 mortes, Avaré 36 casos e 3 mortes e Tatuí contabiliza 56 casos e 3 mortes.

Na região a cidade que mais chama atenção é Capão Bonito que apesar de ter apenas 12 casos registrados do Covid-19, já soma 4 mortes confirmadas da doença. Itararé contabiliza 3 casos, Taquarivaí 2 casos, Nova Campina, Bom Sucesso de Itararé, Itaberá e Buri somam 1 caso cada um e até o momento nenhuma morte foi registrada nestas cidades.

Dados divulgados pelo Governo de São Paulo nesta sexta-feira (15), mostram que o estado de São Paulo já registra 58.378 casos confirmados do Coronavírus e 4.501 mortes.