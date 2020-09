Itapeva 251 anos: Carreata corporativa marcou a comemoração do aniversário da cidade

Carros percorreram diversos bairros do município e cidadãos participaram pelas janelas de suas casas

A SME – Secretaria Municipal de Educação realizou no domingo, dia 20 de setembro, uma carreata corporativa para comemorar o aniversário de Itapeva, já que não foi possível acontecer o tradicional desfile cívico devido a pandemia do Coronavírus.

Com o tema ‘Paisagem, Memórias e Cultura: Revisitando a História de Itapeva pelos Territórios da Educação’, 39 escolas municipais do Ensino Fundamental se uniram para homenagear o município por seus 251 anos.

No decorrer do trajeto, que teve início na sede da SME, os carros foram incorporando a carreata e seguindo os protocolos sanitários e regras de prevenção à Covid, cada um participou em seu veículo utilizando máscara de proteção. O circuito passou por diversos bairros da cidade e contagiou munícipes, que participaram pelas janelas de suas casas.

Em cada escola e local de referência que a carreata passava, foram apresentados banners dos 12 territórios da Educação Municipal, os quais contavam a história de Itapeva. Ao chegar na sede da Secretaria de Saúde, os carros foram organizados para apreciar o último banner, o qual se referia ao futuro de Itapeva e também ouvir a apresentação da Escola Municipal de Educação Musical Prof. Hugo Belézia.