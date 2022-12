Estudo publicado pela Revista Exame em parceria com a Urban Systems consultoria, coloca o município como o 22º no ranking das melhores cidades do país para se fazer negócios no agronegócio.

Foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes a infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A análise foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

Simone Marquetto, deputada federal eleita, compartilhou de Brasília em suas redes sociais, com felicidade o resultado. Enquanto prefeita de Itapetininga, Marquetto implantou o selo SISBI, para que produtos 100% Itapetininga de origem animal, possam ser comercializados em todo país. Parceiras das associações, como a do mel no Rechã, que exporta seus produtos até para Dubai, Simone levou alta tecnologia para pequenas e grandes propriedades rurais.

“Neste novo ciclo, seguiremos trabalhando muito pela valorização desta cadeia produtiva que faz parte da história do nosso país”, frisou Simone Marquetto, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária para a próxima legislatura.

(Matéria replicada do Jornal de Itapetininga)