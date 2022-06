A Prefeitura de Itaberá divulgou, por meio do Decreto n° 5356 do dia 25 de maio de 2022, o uso obrigatório de máscaras para a prevenção do contágio pela Covid-19 no município.

De acordo com o decreto, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial cobrindo o nariz e a boca em áreas e espaços públicos, em transporte coletivo, táxi ou similares, estabelecimentos comerciais e para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas.

As medidas são válidas a partir do dia 26 de maio.

Já Taquarivaí decretou o uso obrigatório de máscaras cobrindo o nariz e a boca nas áreas e espaços públicos, considerados como ambientes fechados; nos meios de transporte público; nos locais destinados à prestação dos serviços de saúde. Também ficou determinado o uso em estabelecimentos comerciais e demais espaços privados, considerados como ambientes fechados. Medidas válidas a partir do dia 06 de junho de 2022.