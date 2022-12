Fim de ano chegou e com ele a magia das decorações natalinas que é tradição em todo o planeta, as luzes e adereços e demais decorações referentes ao tema despertam a imaginação e o encantamento de crianças e adultos e neste quesito, a cidade de Itaberá vem sendo elogiada constantemente pela decoração que preparou.

Seja cidadão do município ou então algum visitante que passa pela praça central de Itaberá e pelo trevo de acesso a cidade, a opinião é a mesma: está linda! A exclamação que está na boca do povo é fruto de um trabalho em conjunto da população organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Itaberá.

O trabalho foi feito em grande parte com material reciclável, o que gerou uma economia para o município e que de acordo com o Fundo Social de Solidariedade, toda a decoração custou cerca de R$ 80 mil (oitenta mil reais), um valor que leva a população de Itapeva questionar o total empenhado para a decoração do seu município uma vez que serão investidos R$ 1.292.500,00 (Hum milhão, duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), na sua decoração.

Para saber como foi feito o trabalho de organização e execução da decoração itaberaense, entramos em contato com o Fundo Social de Solidariedade do município que através de sua coordenadora nos encaminhou as seguintes respostas, confira:

IN- Quais os pontos que receberam a decoração de Natal?

Mary- A decoração de Natal do nosso município estão instaladas na Praça Amador Pereira de Almeida, Avenida Prefeito Carlos Rodrigues dos Santos e no Trevo principal de acesso à cidade.

IN- Como foi realizada a decoração e qual o diferencial deste ano?

Mary- A Prefeitura Municipal de Itaberá prestou todo apoio para que a decoração fosse confeccionada sob a coordenação do Fundo Social de Solidariedade e pela equipe que compõe o Projeto Social do Natal Espetacular (Projeto Geração de Renda). O Grande diferencial deste ano foi a realização da Primeira Parada de Natal, onde realizamos em parceria com as Escolas e Comunidade um desfile temático apresentando os símbolos do Natal e sua magia, também a confecção da Passarela de Luz, alguns postinhos decorados com frases natalinas, um maravilhoso globo de neve e a encantadora árvore de 9,5 metros de altura, totalmente iluminada!

IN- Há diversos materiais recicláveis fazendo parte da decoração. Como foi realizado esse serviço?

Mary- Trabalhamos com a reciclagem como objeto principal e ponto forte da decoração, no qual fizemos um trabalho de conscientização com as crianças e adolescentes das escolas públicas e privadas, onde colaboraram ativamente na campanha de arrecadação das garrafas. Os materiais arrecadados passaram por um processo de higienização, foi cortado, e utilizado na montagem das peças, e finalizadas com acabamento todo iluminado. Importante destacar que todos os que contribuíram para a arrecadação das garrafas Pet, estão participando do Show de Prêmios, onde serão realizados sorteios com várias premiações.

IN– Como é ver um trabalho como o que fizeram ganhando destaque regional?

Mary- É uma sensação maravilhosa e muito gratificante, quando nosso trabalho é reconhecido, ainda mais quando se trata de um projeto social, pois todos os colaboradores se sentem orgulhosos do trabalho realizado.

IN– Qual o valor investido na decoração?

Mary- Foram investidos aproximadamente R$ 80.000,00, em materiais diversos como: tintas, laços, luzes, serviços, entre outros, pois, lembramos que anualmente as peças são reformadas e reutilizadas, garantindo assim o bom uso do dinheiro público.

IN– Até que dia a decoração estará a disposição da população?

Mary- A decoração está disponível para visitação durante todos os dias da semana, ficando exposta até o dia 06 de janeiro de 2023.

IN– Há mais algum atrativo sendo preparado para a população?

Mary- Mais uma super novidade vem aí, estamos preparando a Vila do Papai Noel, onde teremos os cômodos da casa do Bom Velhinho e também um local da praça decorado com balanço natalino e um túnel de guarda chuvas, onde irá com certeza estar embelezando os espaços e emocionando toda a população Itaberaense e nossos visitantes regionais!

O projeto Natal Espetacular teve início em 2018, onde fora uma proposta do FUSSESP, abraçada pela Primeira Dama e Presidente Fundo Social Telma Garcia juntamente com o Prefeito Alex Lacerda e Vice Ronaldo, com o intuito de resgatar a magia e a esperança que temos nesta data. Neste ano, procuramos trazer muitas novidades para poder renovar esse espírito natalino.

IN– Suas considerações finais.

O Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, realizaram um grande evento que foi a Primeira Parada de Natal, onde aproximadamente 200 crianças desfilaram com suas fantasias natalinas apresentando a beleza, doçura e magia do Natal. Tudo isso foi possível acontecer graças ao envolvimento e dedicação de todos os servidores e setores, graças o apoio e carinho da Presidente do Fundo Social de Solidariedade Telma Garcia, ao esforço do Prefeito Municipal Alex Lacerda e Vice Ronaldo, a dedicação exclusiva da Coordenadora do Fundo Social de Solidariedade Mary Camargo e parceria da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, representada pela Secretária Alexandra Silva e servidores da educação e também a Coordenadora do Projeto de Natal, MichelliSalgado, além de todos os funcionários e colaboradores de modo geral que não mediram esforços para abrilhantar o evento. Nosso intuito é elevar cada vez mais esse encantamento e magia do Natal e levar alegria para toda população. Nossa gratidão e carinho!