A Prefeitura Municipal de Itaberá, através de sua Secretaria de Saúde está alertando a população para não deixar de manter as medidas de prevenção ao CoronaVírus.

A notícia parece antiga, porém o alerta veio nesta quarta-feira (04) e foi feito após alguns casos da doença ser identificados no município, apesar de ser em um número pequeno, o Poder Público visa combater qualquer contaminação em massa e por isso lançou o alerta a população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Itaberá, em 24 horas foram constatados dois casos de COVID-19 na cidade, entre os dias 03 e 04 de outubro. Em nota a secretaria disse que é muito importante manter os cuidados preventivos e estar com as vacinas em dia.

Os casos estão sendo monitorados e os cuidados redobrados pelas equipes de saúde do município.