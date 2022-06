As irmãs Duarte representam o município de Itapeva em diversas competições de Três Tambores. Desta vez, as meninas foram para Americana/SP para disputar a Copa Anhanguera.

Na Categoria Feminino, deu dobradinha das Irmãs no pódio! Lívia Duarte foi Campeã e Larissa Duarte conquistou o segundo lugar. Lívia também foi campeã da Categoria Jovem e Larissa ficou em terceiro na Categoria Aberta.

Parabéns, meninas!