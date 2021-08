Irmãos Loureiro passa a ser a nova distribuidora Heineken na região de Itapeva e Registro

Nesta sexta-feira, dia 27, os Irmãos Loureiro receberam em sua sede o primeiro caminhão carregado de cervejas Heineken, marca que serão distribuidores a partir do dia primeiro de setembro.

Estiveram presentes os proprietários da empresa e os colaboradores, que tanto aguardaram por este momento e comemoraram muito a chegada do primeiro carregamento.

A JL Distribuidora de Bebidas passa a ser Irmãos Loureiro e é distribuidora das marcas Heineken, Amstel, Devassa, Schin, Glacial, Baden Baden, Lagunitas e todo o portfólio não alcoólico do grupo Heineken.

Na região de Itapeva, 24 cidades são atendidas pelo grupo, além da filial de Registro, que atende mais 14 municípios.

Para contato com um vendedor, em Itapeva o telefone é o (15) 3521-3421 e em Registro os números sao (13) 3821-5657 ou 3821-3754.

Para a família Loureiro, ser distribuidora da marca Heineken é uma das conquistas do trabalho de uma vida toda.