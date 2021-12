Irmãos de Itaberá morrem afogados em Sengés

No domingo (26), a notícia de uma fatalidade abalou a cidade de Itaberá.

A morte de dois irmãos por afogamento na cidade de Sengés/PR, deixou a população das duas cidades abatidas com o ocorrido. Os irmãos Franciel e Leandro foram até a cidade paranaense, que faz divisa com o estado de São Paulo, para se divertir em um dos pontos turístico do município.

Já no local, por motivos ainda não esclarecidos pelas autoridades, os dois acabaram se afogando e morrendo.

Nas redes sociais a população de Itaberá e cidades vizinhas lamentaram o ocorrido, enquanto a população de Sengés lembrou a quantidade de mortes já ocorridas no ponto conhecido como “Véu da Noiva”. A cobrança por medidas de segurança mais eficazes e investimento no local conhecido como principal ponto turístico da cidade foi grande em cima das autoridades municipais. No entendimento da população de Sengés, apesar de placas de sinalizações que existem no local, era necessário, nesta época do ano, principalmente, existir uma equipe de salva-vidas no local.