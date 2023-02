A Câmara dos Vereadores de Itaberá está investindo em energia solar para economizar recursos. Os benefícios vão além da conta de luz, como informa o vereador Eduardo Prestes Schimidt (Netão).

O projeto foi dado início em 2022, ainda quando estava como presidente da Câmara.

A Câmara dos Vereadores deve finalizar a instalação de sua usina elétrica fotovoltaica ainda este semestre, o que deve reduzir a conta de luz do prédio em R$ 20 mil por ano. Serão gerados 100 mil de quilowatts-hora por ano por meio da energia solar. A primeira usina nos prédios públicos de Itaberá, começa a funcionar em 2023.

Além de economizar recursos públicos, a Câmara contribui para o aumento da participação de energias renováveis na matriz energética global, colaborando para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Netão, afirma que o investimento nos painéis solares deve ser pago em 2 anos. Sendo que o investimento foi adequação do prédio da Câmara 47 mil reais. O restante do projeto foi uma parceria com a Neo Energia Elektro, sem custo algum para a câmara com painéis solares, cabos e fios, inversor, elaboração e execução do projeto.

“Nós consumimos na Câmara no ano passado, por exemplo, foi de 25 mil de quilowatts-hora, com a usina em funcionamento, a gente vai diminuir para o mínimo o consumo aqui, além de poder enviar o que sobra para hospital, escolas, entidades sociais e outros prédios públicos”, disse Netão.

A atitude da Câmara pode influenciar as decisões de outros órgãos públicos e da sociedade em geral.

Netão diz que essa atitude sinaliza para a sociedade uma importância e uma preocupação com a questão ambiental. “Quando a gente gera energia elétrica por meio do sol você diminui a pressão com o uso de água nos reservatórios, ou você também diminui a necessidade de ligar as termelétricas, que utilizam carvão, ou que utilizampetróleo, e têm uma pegada de carbono muito grande”, falou.

A Câmara também substituiu 90% da iluminação fluorescente por LED.