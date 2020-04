Invasão no Kantian: cidadãos pedem reunião com o Poder Público

Há cerca de 30 dias, aproximadamente 300 famílias invadiram um terreno no Bairro do Kantian e desde então pedem uma reunião com o Poder Público para regularizar a situação.

De acordo com os cidadãos, até mesmo uma comissão representante do grupo foi até Prefeitura pedir uma reunião com o prefeito, porém não conseguiram contato.

O pedido dos cidadãos é para que haja uma reunião entre a comissão eleita por eles e representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, buscando uma solução.

O grupo falou sobre a falta de diálogo com o prefeito Mário Tassinari e ainda sobre o governo de Luiz Cavani, alegando que este prometeu o loteamento no local e não fez. Um grupo de moradores do terreno invadido lembrou que foram feitas até inscrições com a promessa de liberação de lotes, mas de concreto nada foi feito.

Os cidadãos preferiram não nomear uma pessoa para falar com a imprensa por medo de represálias que dizem estar sofrendo e reforçaram que a atitude de invadir o local foi tomada pela situação que as família vivem, muitos não tem emprego e não tem condições de pagar aluguel.

Nós estivemos no local e presenciamos parte dos munícipes utilizando máscaras, devido ao risco pelo Covid-19.