Um cidadão de Itapeva usou as redes sociais para relatar um problema que enfrentou nos últimos dias ao colocar uma bandeira do Brasil em frente a sua residência.

O cidadão em questão relatou que saiu com seu filho para comprar uma camiseta do Brasil, devido a aproximação da Copa do Mundo a qual o filho está com a expectativa grande de ver seus ídolos disputar. Junto com a camiseta compraram também uma bandeira brasileira.

Já na casa, pai e filho decidiram colocar a bandeira na sacada da residência para ir entrando no clima da copa.



Durante a madrugada, o cidadão relatou que a sua casa foi alvo de ovos que sujaram as paredes da casa e também seu carro. A ação voltou a se repetir no dia seguinte, o que deixou o menino triste com os acontecimentos.

Diante da situação, o cidadão decidiu tirar a bandeira de frente de sua casa.

A ação foi vista como uma intolerância política, uma vez que neste período eleitoral, o uso da bandeira do Brasil está sendo relacionada com um dos candidatos a presidência e que após a retirada da mesma não houve nova ação como a relatada pelo morador do local.

Como após a retirada da bandeira não houve mais nenhuma ato contra a residência, muitos associaram o ato com o momento político, porém ainda não há como comprovar se foi por essa razão ou puro ato de vandalismo.