Internos do Lar Vicentino não apresentam sinais do Covid-19

O Lar Vicentino de Itapeva deu publicidade através de uma rede social que um de seus colaboradores testou positivo para o Corona Vírus e a informação acabou deixando alguns munícipes preocupados com a situação dos idosos, já que fazem parte do grupo de risco.

A instituição tratou de esclarecer que está tomando todas as medidas de higiene e precaução conforme as orientações das autoridades de saúde.

Uma das medidas foi a proibição de visitas aos internos, já as outras foram relacionadas a limpeza do meio ambiente e o uso de EPIs. Ao serem informados pelo colaborador que apresentava um dos sintomas do Covid-19 o Lar Vicentino afastou a pessoa de suas atividades, após exames foi confirmada a contaminação do colaborador pelo covid-19.

Diante da situação o Lar Vicentino entrou em contato com a Secretaria da Saúde que prestou todo o auxílio necessário à instituição. Ainda de acordo com os administradores do Lar Vicentino nenhum dos idosos tem sintomas ou positivou para Covid-19.