O teatro é uma arte muito tradicional na qual pessoas encenam personagens para narrar uma história. Conhecido como a quinta arte, o teatro tem um dia próprio que celebra a importância dessa linguagem artística: o Dia Mundial do Teatro. Essa data surgiu na década de 1960, sendo idealizada pelo Instituto Internacional de Teatro.

O teatro, como sabemos, é uma arte em que pessoas (atores ou atrizes) representam uma determina história para uma plateia. O teatro pode ser encenado por meio de um roteiro, criado por roteiristas e dramaturgos, mas pode acontecer também pela improvisação dos atores.



No próximo dia 27 de março, o Instituto de Desenvolvimento Cultural e Esportivo Arte com Arte de Ribeirão Branco, preparou um ótimo espetáculo para celebrar essa data importante para os artistas teatrais. O evento contará com várias apresentações que serão encenadas pelos integrantes do Instituto.

A grade de apresentação terá as esquetes: Música da Noite, tema musical do clássico romance conhecido mundialmente como O Fantasma da Ópera, contará também com uma esquete de comédia que se desenvolve no ambiente de uma delegacia com um soldado um pouco atrapalhado e alguns personagens inusitados, teremos ainda uma esquete que sera a atração principal, onde por meio de um drama conscientizamos os jovens sobre os riscos das drogas, alcoolismo e outros vícios.

O evento também terá algumas apresentações de dança com grupos e dançarinos que fazem parte também do Instituto, bem como uma volta ao passado com uma coreografia do grupo flasback de dança, onde será apresentada a música Footloose, teremos também uma homenagem ao rei do Rock Elvis Plesley com a dupla de dançarinos Lucas e Vitória, além de mais duas danças executadas pelas dançarinas Dhieniffer Kelly na coreografia superação e um solo da dançarina Monique.

Logo abaixo alguns desses artistas falam sobre a importância de estar se apresentando nesse dia tão importante.

Quando perguntado ao ator e diretor Leandro sobre este evento ele disse: “Está sendo um desafio e tanto fazer o Fantasma da Ópera, pois embora eu tenha uma experiência boa em atuação, é a minha primeira encenação romântica, logo, tive que buscar diversas referencias para atuar da melhor maneira possível. Devido a sua grande importância, porque além de ser um clássico, é uma história extremamente importante para o teatro em si, por exemplo, foi aqui que se popularizaram as máscaras da tristeza e da alegria. Sem dúvida, eu pretendo passar o sentimento que envolve Érik, o Fantasma, e Christine, a bela cantora de ópera e o quanto o Fantasma ama e admira Christine”.

Em conversa com a atriz Isabelle Lima ela relatou: “Está sendo uma experiência incrível, pois será a primeira vez que eu atuo no palco com uma plateia ao vivo, eu iniciei em meio a pandemia fazendo apenas peças on-line e agora vou para o palco com um papel importante, onde estarei tentando passar uma mensagem sobre a importância da presença de Deus na vida das pessoas. A peça tem em si o foco em passar uma mensagem sobre como o ser humano pode se tornar um palhaço em meio a sociedade quando resolve aceitar coisas erradas em sua vida. Eu quero passar todo o amor que tenho pela arte, pois é ali que eu me encontro quando preciso de respostas para qualquer momento de minha vida, desde os bons até os ruins. O teatro tem um grande benefício, principalmente para nós jovens, porque nos ajuda a nos expressar melhor de qualquer forma e nos prepara para muitos momentos que ainda iremos vivenciar ao longo de nossas vidas”, disse.

A atriz e diretora Nataly também comentou sobre o evento: “A peça a palhaça passa a conscientização sobre os riscos das drogas e alcoolismo entre vários outros males do mundo, essa peça a alguns anos já foi apresentada, entretanto, foi por um homem como o palhaço, assim essa vai ser a primeira vez de uma mulher como a palhaça, pois o vício é um mal que atinge tanto homens como mulheres. Fazer uma peça de extrema importância como a palhaça, que envolve muito drama, passando a realidade de várias pessoas, é uma responsabilidade enorme como atriz e diretora, assim como passar a mensagem em meio a um palco onde se cria um mundo inimaginável, com mensagens reais, E em meio a arte temos essa arma poderosa onde podemos passar lições grandiosas”, declarou.

O evento, como foi citado anteriormente, é produzido pelo Instituto Arte com Arte, uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive de patrocínios, doações e vendas de produtos e no dia do espetáculo não será diferente, sendo colocado à venda pipocas, mini pudins e refrigerantes dos quais o lucro será revertido em figurinos e manutenção do grupo.

*Serviço:*

Apresentação Teatral do Instituto Arte com Arte

Horário: 20h

Local: POPEC – fundo do prédio do sapão / Ribeirão Branco

Entrada gratuita!