Inscrições para vagas na ETEC de Itapeva são prorrogadas

Neste processo seletivo para o segundo semestre de 2020, o ingresso se dará pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online

As inscrições para o vestibulinho da ETEC Dr. Demétrio de Azevedo Junior (Escola de Minas) foram prorrogadas até sexta-feira (24) em Itapeva.

As 360 vagas, estão disponíveis para os cursos técnicos nas áreas de administração, mecânica e segurança do trabalho.

Os interessados devem se inscrever no site da ETEC até às 15h de sexta (24) – o prazo inicialmente terminaria nesta terça. O candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio para se inscrever. No site devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e pagar a taxa de R$ 19,00.

Devido a pandemia, o processo seletivo se dará pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da primeira série do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio, na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2019.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia.

A inscrição para o processo seletivo será realizada somente pelo site oficial: www.vestibulinhoetec.com.br. Os interessados devem ler atentamente o Manual do Candidato antes de fazer a inscrição.

Cursos oferecidos

Administração – (EaD – Semipresencial)

Período: Sábados pela manhã – 40 vagas

Desenvolvimento de Sistemas

Período: Noite – 40 vagas

Edificações

Período: Noite – 40 vagas

Eletrônica – (EaD – Semipresencial)

Período: Sábados pela manhã – 40 vagas

Eletrotécnica

Período: Noite – 40 vagas

Enfermagem

Período: Manhã – 40 vagas

Mineração

Período: Noite – 40 vagas

Nutrição e Dietética

Período: Noite – 40 vagas

Química

Período: Noite – 40 vagas