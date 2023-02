A ETEC está realizando um grande processo seletivo para docentes neste início de ano. Algumas formações serão para contratação imediata. Venha fazer parte deste time e trabalhar em uma das mais respeitadas instituições de ensino público de Itapeva e região.

LISTA DOS PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS EM NOSSA UNIDADE:

Análise(s) de Processos Físico-Químicos I (Química (NOVOTEC – manhã)

Arte Digital (Informática para internet (Parceria SEE) – Otávio Ferrari – integral)

Biologia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) (Nutrição e Dietética (NOVOTEC – tarde))

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis I (Informática para internet (Parceria SEE) – Ribeirão Branco – tarde)

Estruturas na Construção Civil (Edificações (NOVOTEC – tarde))

Geografia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) (Administração (NOVOTEC – tarde))

Instalações Elétricas I (Eletrotécnica (técnico – noite))

Língua Inglesa (BNCC/ ETIM / MTec / AMS / EM com Ênfases) (Desenvolvimento de Sistemas (NOVOTEC – manhã))

Matemática (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) (Química (NOVOTEC – manhã))

Procedimentos e Técnicas dos Serviços Jurídicos (Serviços Jurídicos (NOVOTEC – manhã))

Sociologia (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases) (Nutrição e Dietética (NOVOTEC – tarde))

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 13/02 a 28/02/2023.

Para inscrever–se, o candidato deverá:

Acessar o link: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/SelecaoPublica/ETEC/PSS/Abertos.aspx

Selecionar o edital para o qual deseja se inscrever

Ler atentamente o respectivo edital e preencher o formulário de inscrição.

Possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no ANEXO III do Edital, ou ser aluno regularmente matriculado em curso superior correspondente a uma das titulações previstas como requisito.

Fazer upload de uma foto recente e nítida (obtida nos últimos 3 meses), na hipótese do candidato declarar–se preto ou pardo e optar pela utilização do sistema de pontuação diferenciada nos termos do Capítulo VII do Edital.

Fazer upload do Registro Administrativo de Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o Rani de um de seus genitores, na hipótese do candidato declarar–se indígena e optar pela utilização do sistema de pontuação diferenciada nos termos do Capítulo VII do Edital.

Fazer upload legível do Memorial Circunstanciado e documentação comprobatória, observando–se, para tanto, o Capítulo VIII do Edital.