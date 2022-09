Está terminando o Ensino Médio? Vem pra Unesp! A Universidade Estadual Paulista é considerada uma das melhores do país. No vestibular de 2023, serão oferecidas 7.680 vagas nos 136 cursos de graduação espalhados por 24 cidades do Estado de São Paulo.

No Instituto de Ciências e Engenharia (ICE) da Unesp em Itapeva, serão 40 vagas no curso de Engenharia de Produção e 40 vagas para o curso de Engenharia Industrial-Madeira. ⚙️

Você encontra todas as informações sobre o Vestibular Unesp 2023 no Manual do Candidato, disponível no site da Fundação Vunesp.