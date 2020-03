Inscrições para o Projeto Guri vão até o dia 6 de março

O programa sociocultural é considerado o maior do Brasil

Representantes do Poder Executivo estiveram na sede do Projeto Guri visitando as instalações e conhecendo os trabalhos desenvolvidos pela instituição.

O projeto é considerado o maior programa sociocultural brasileiro atendendo jovens na iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos.

A Prefeitura Municipal de Itapeva apoia o programa e auxilia cedendo espaço físico e estrutura necessária para as aulas.

Os interessados em participar do Projeto Guri ainda podem se inscrever até sexta-feira, dia 6, no polo de Itapeva, localizado na Rua Adil Bernardino, nº 522, na Vila São Miguel. Para mais informações, o telefone para contato é o 3521-8168.