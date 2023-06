Inscrições podem ser feitas exclusivamente por pessoas pretas, pardas e indígenas através de um formulário online. As inscrições permanecem abertas até dia 25 de agosto.

O Conservatório de Tatuí (SP) está com inscrições abertas para o 2º concurso de canto lírico Joaquina Lapinha.

A proposta do concurso é contribuir para uma maior diversidade no cenário do canto lírico no país, além de ser exclusivo para pessoas pretas, pardas e indígenas entre 18 e 45 anos.

Todos os candidatos inscritos no concurso receberão acesso gratuito para formação online a respeito de orientação de carreira para cantores líricos, para o primeiro quadrimestre de 2024.

As premiações do concurso variam de 10 a 20 mil reais, assim como a participação em recitais e uma temporada Theatro Municipal de São Paulo e no Conservatório de Tatuí.

Os interessados podem se inscrever até dia 25 de agosto por um formulário online. Mais informações podem ser obtidas através do edital do Conservatório de Tatuí.

Formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdntGZmrmJZ0K9M0kGRiwVZB-1ufzKAzRYsHf-TB578Lfb6Vg/viewform

Edital: https://www.conservatoriodetatui.org.br/espaco-do-aluno/23849/

(Texto e foto: g1 Itapetininga)