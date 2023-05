A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com as inscrições abertas, de 25 a 29 de maio, para processo de cadastramento de professores eventuais I e II interessados em atuar no Sistema Municipal de Ensino na atividade autônoma.

De acordo com o Edital nº 01/2023 da SME – Secretaria Municipal de Educação, para Professor I, o profissional irá atuar na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para atuar como Professor I, é preciso possuir ensino médio com habilitação específica para o magistério desses níveis de ensino ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica, de acordo com a legislação em vigor.

Para Professor II, as áreas de atuação são: Anos Finais do Ensino Fundamental, que são as disciplinas de Arte, Ciências, Geografia, Matemática, Língua Inglesa, História e Língua Portuguesa. Os requisitos são ter habilitação específica de nível superior, correspondente à Licenciatura Plena na disciplina.

Para Professor II, a atuação é na Educação Física (Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental), sendo que deve possuir habilitação específica de nível superior, correspondente à Licenciatura Plena na disciplina e registro no Conselho de Classe.

Para Professor I e II, também há a área de atuação de Educação Especial, que são as Salas de Recursos Multifuncionais do CEAPEM e descentralizadas. É necessário possuir os seguintes requisitos: curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em Educação Especial – PEB II ou em sua falta, Licenciatura Plena em Pedagogia com Curso de Aperfeiçoamento ou Especialização de no mínimo 180 horas em Educação Especial – PEB I.

Lembrando que estudantes no último ano no curso de graduação/licenciatura poderão se inscrever para atuar como Professor I e II, de acordo com o curso superior, nos quais estão matriculados, exceto para a disciplina de Educação Física, a qual exige o CREF para atuação, sendo estes classificados em lista em separado dos profissionais habilitados. Bacharéis ou tecnólogos também podem atuar como Professor I e II, desde que comprovem carga horária mínima de 160 horas na disciplina pretendida.

As inscrições do candidato serão realizadas de forma autodeclaratória por meio do site: http://www.educacaoitapeva.com.br, no período de 25 a 29 de maio.

Cronograma Prévio

Publicação do Edital – 24 de maio de 2023.

Período de inscrições – 25 a 29 de maio de 2023.

Publicação da Lista de Classificação – 31 de maio de 2023.

Período de Recurso – 1 e 2 de junho de 2023.

Divulgação da Classificação Final – 6 de junho de 2023.

Todas as informações sobre o Edital nº 01/2023 – SME estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico nº 2176, quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, páginas 3 a 7. Como houve um erro de data de inscrição no Edital (24 a 28 de maio), foi publicada uma errata no Diário Oficial Eletrônico nº 2176B, de quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, página 2, com a data correta das inscrições (25 a 29 de maio de 2023).