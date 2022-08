No dia 4 de setembro ocorre a 4ª edição da Corrida e Caminhada de Nova Campina.

As inscrições para o evento esportivo já estão abertas e tem vagas limitadas. O evento está marcado para ter início às 08h no Centro do município. A distância do percurso será de 5 quilômetros .

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://onsport.com.br/…/146-4-corrida-e-caminhada-de

Valor: 45,00 + 5,00 taxa conveniência ou então pela Coordenadoria de Esportes: para Munícipes de Nova Campina no valor de R$ 25,00.

Premiação: Troféus- 1º ao 5º lugar Categoria geral e por idade a partir de 15 anos ( 5 em 5 anos).